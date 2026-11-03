Termina neste sábado, 7 de novembro, o prazo para que moradores de Ubá que tiveram o pedido do Auxílio Reconstrução negado possam apresentar recurso e contestar a decisão.

O benefício, disponibilizado pelo Governo Federal em parcela única no valor de R$ 7,3 mil, é destinado a apoiar famílias afetadas por desastres e que sofreram perdas materiais ou de bens em áreas atingidas pelas chuvas em fevereiro deste ano.

O que você precisa saber



Famílias de Ubá que tiveram o cadastro inicial ou o pedido do auxílio indeferido/negado são o público-alvo.

Para entrar com o recurso, o responsável familiar deve comparecer à Secretaria de Desenvolvimento Social, no Fórum Cultural, dentro do prazo estabelecido, levando documentos que comprovem que a família residia no endereço informado na data do desastre; que a família ou a residência estava localizada na mancha ou nos polígonos atingidos; a composição e a situação familiar na data do desastre.

A documentação é fundamental para a análise do recurso, pois permite comprovar as condições da família no momento em que ocorreu o desastre. A Secretaria de Desenvolvimento Social reforça a importância de que as pessoas com requerimentos não habilitados procurem o atendimento o quanto antes, evitando deixar a apresentação do recurso para o último dia.

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