Acontece em Muriaé, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, o 3° Fórum de Políticas para a População em Situação de Rua. O encontro é nesta sexta-feira (6), e será sediado no Teatro Zaccaria Marques, localizado na Av. Maestro Sansão, a partir das 8h, e abordará o tema “Etapa territorial livre para encontro nacional”.

O evento propõe um espaço de diálogo, troca de experiências e debate focado no fortalecimento das políticas públicas e na garantia de direitos para as pessoas em situação de rua. A programação contará com a participação de Viviane Barrigossi, que trará contribuições baseadas em sua atuação na área social e no desenvolvimento de ações voltadas à assistência e inclusão.

A administração municipal reforça o convite à população e aos profissionais do setor para participarem das discussões, destacando a importância do engajamento coletivo na elaboração de propostas e diretrizes para o município.

As inscrições podem ser feitas de forma online e o formulário deve ser preenchido por esse link.

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