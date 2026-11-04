A megaoperação ocorreu de forma simultânea nos municípios de Carangola, Fervedouro, Divino e Orizânia, resultando no cumprimento de seis mandados de busca e apreensão, além do atendimento a denúncias anônimas e patrulhamento ostensivo. Sete pessoas foram presas. A ação integrada da Polícia Militar mobilizou equipes operacionais, a Seção de Inteligência e a Rondas com Cães (ROCCA) da 75ª Companhia do 47º Batalhão para combater o tráfico de drogas e a criminalidade violenta na região, nesta terça-feira (3).

De acordo com a PM, na zona rural de Fervedouro, no Córrego Cachoeira Comprida, os militares apreenderam um revólver Taurus calibre .32 carregado com seis cartuchos, além de outra munição do mesmo calibre e um celular.

O proprietário da residência, um homem de 62 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Em outro ponto do município, o cumprimento de um mandado judicial resultou no recolhimento de duas motocicletas que apresentavam sinais de adulteração e no recolhimento do aparelho celular do investigado.

FOTO: PMMG -

As fiscalizações também alcançaram a zona rural de Divino, na localidade do Córrego Carangolinha, onde as equipes localizaram uma caminhonete Toyota Hilux 4x4. O veículo apresentava indícios de adulteração nos sinais identificadores e suspeita de clonagem, sendo apreendido e guinchado para passar por perícia técnica.

Já no município de Carangola, as incursões ocorreram em diferentes pontos da cidade. No distrito de Lacerdina, na região conhecida como Morro do Cruzeiro, a corporação utilizou o cão farejador Percy para vistoriar uma área de pastagem apontada como ponto de depósito de ilícitos. O trabalho do animal permitiu a localização de uma barra de maconha, uma porção de cocaína, uma pedra de crack e oito munições calibre .32. Em outra frente de atuação no município, no bairro Santo Onofre, o monitoramento de locais denunciados levou ao flagrante de dois indivíduos comprando drogas, culminando na prisão de ambos.

A sequência das diligências em Carangola levou os policiais a imóveis ligados aos suspeitos de liderar a comercialização de entorpecentes na área. Nas buscas, foram encontradas porções variadas de cocaína, maconha, crack e haxixe, além de balanças de precisão, celulares de diversas marcas, rádio comunicador, faca com resquícios de substância entorpecente, insumos para embalagem e a quantia total de R$ 2.269,60 em espécie e moedas.

Outras quatro pessoas foram presas nessa etapa da operação, respondendo por envolvimento com o tráfico e associação para o tráfico de drogas.

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