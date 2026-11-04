Matias Barbosa dá início nesta quarta-feira (4), ao 4º e último Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti (LIRAa) de 2026. A amostragem é fundamental para avaliar o risco de transmissão de doenças como dengue, chikungunya e zika na cidade.

A realização deste último ciclo do ano é estratégica: com a proximidade do verão e o aumento das chuvas, as condições climáticas tornam-se propícias para a proliferação do vetor. Os dados obtidos permitirão à administração municipal identificar os bairros com maior concentração de larvas e mapear os principais tipos de recipientes que servem como criadouros.

Como funciona a vistoria



Durante os trabalhos, os Agentes de Combate às Endemias (ACE) visitam residências, comércios e terrenos em diferentes regiões da cidade. A amostragem segue metodologia padronizada pelo Ministério da Saúde:

Inspeção de Imóveis: Identificação e coleta de larvas encontradas em depósitos de água.

Análise de Criadouros: Mapeamento dos locais mais críticos, como caixas d'água mal vedadas, calhas, vasos de plantas e recipientes descartáveis.

Orientação Direta: Instrução aos moradores sobre a eliminação mecânica de possíveis focos em ambientes domésticos.

Os resultados consolidados do índice de infestação predial orientarão as ações subsequentes de controle vetorial, como mutirões de limpeza e bloqueios de transmissão.

Orientações para a população



A Secretaria de Saúde reforça que a colaboração dos moradores é crucial tanto na recepção aos agentes quanto no cuidado diário das residências:

Facilite o acesso dos agentes: Receba os profissionais devidamente identificados com uniforme e crachá funcional. Elimine água parada: Mantenha caixas d'água, tonéis e cisternas bem vedados e sempre verifique calhas, ralos e pratos de vasos de plantas semanalmente.

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