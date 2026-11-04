Um homem foi condenado a 60 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por dois latrocínios, roubo seguido de morte, cometidos contra duas pessoas idosas em agosto de 2023, na comunidade do Córrego da Chave, zona rural de Espera Feliz. A sentença também estabeleceu o pagamento de R$100 mil aos familiares de cada vítima, totalizando R$200 mil em indenizações.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o condenado se aproximou das vítimas poucos dias antes dos crimes e passou a morar na residência de uma delas. Conforme a investigação, ele teria planejado os ataques e utilizado uma foice para golpear as duas pessoas com o objetivo de roubar o dinheiro que uma delas havia recebido de aposentadoria e a bicicleta da outra.

Os corpos foram encontrados dias depois, dentro da residência, que estava com a porta obstruída.

A investigação reuniu provas que permitiram identificar o autor. Entre elas, laudos de DNA apontaram a presença do perfil genético do acusado no cabo da foice utilizada nos crimes. Também foram considerados laudos periciais do local, exames de necropsia e depoimentos prestados durante o processo.

Segundo o MPMG, a denúncia havia sido inicialmente rejeitada pela Justiça, mas a Promotoria recorreu da decisão. Com a apresentação dos resultados dos exames de DNA, a denúncia foi recebida. Posteriormente, após novo recurso do Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou a prisão preventiva do acusado.

Na sentença, a Justiça reconheceu a agravante de os crimes terem sido praticados contra pessoas idosas. O réu permanecerá preso e não poderá recorrer em liberdade.

O promotor de Justiça Felipe Fauri destacou a atuação das forças de segurança, especialmente da Polícia Civil, na investigação. Ele também ressaltou o trabalho da perícia oficial e da Polícia Militar desde o atendimento inicial da ocorrência.

A decisão é de primeira instância e ainda cabe recurso.

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