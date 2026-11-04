A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou 44 aves silvestres na tarde desta quarta-feira (4), durante uma fiscalização no km 665 da BR-040, em Carandaí. Os animais eram transportados em condições de maus-tratos, confinados em pequenos compartimentos, sem ventilação, iluminação, água ou alimentação.

Segundo a PRF, durante a vistoria de um automóvel, no porta-malas, os policiais encontraram uma caixa de transporte dividida em 24 compartimentos reduzidos, onde estavam as aves de espécies nativas, como bico-de-veludo, catatau, saíras e sanhaçus.

O motorista informou que havia comprado os animais em Barbacena por R$ 2.300 e pretendia levá-los para Belo Horizonte, onde seriam revendidos. Ele não apresentou autorização dos órgãos ambientais para o transporte e a comercialização das aves. O passageiro afirmou que apenas acompanhava a viagem.

Após o resgate, os animais foram encaminhados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em Juiz de Fora, onde receberam atendimento imediato, com oferta de água, alimentação e cuidados veterinários.

A ocorrência foi encaminhada ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Carandaí. Após assinarem os respectivos termos de compromisso, os dois ocupantes do veículo foram liberados.

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