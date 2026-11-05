Um homem de 43 anos morreu e outro trabalhador ficou ferido após o desabamento de uma parede em uma residência em obras, na manhã dessa quarta-feira (4), no bairro Pinheiro Chagas, em Prados, no Campo das Vertentes. A vítima fatal foi atingida pelos escombros e ficou parcialmente soterrada. O segundo homem sofreu diversas fraturas pelo corpo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, o óbito do trabalhador já havia sido constatado por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O outro ferido foi socorrido por uma equipe do serviço e encaminhado para atendimento médico.

A retirada do corpo exigiu uma operação cuidadosa, devido à quantidade de escombros e ao risco de novos desabamentos. Após a liberação da perícia, os bombeiros removeram parte da estrutura para acessar a vítima.

Segundo o sargento Assis, responsável pela equipe, o imóvel passava por um processo de demolição, quando algo aparentemente saiu do controle durante os trabalhos. As causas do desabamento deverão ser esclarecidas pela perícia.

A Defesa Civil também esteve no local e determinou a interdição do imóvel.