Uma ação da Polícia Militar terminou na prisão em flagrante de um homem por tráfico de drogas no município de Paula Cândido, na Zona da Mata. A ocorrência foi registrada no bairro Campo, durante a execução da Operação Batida Policial na noite de quarta-feira.

De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades, militares lotados no município receberam uma denúncia anônima relatando a comercialização de entorpecentes na Travessa 22 de Maio. Diante da gravidade da denúncia, uma equipe policial deslocou-se imediatamente para o endereço indicado para averiguar a situação.

Ao chegarem ao local, os policiais flagraram o momento em que um indivíduo entregava um objeto a uma segunda pessoa. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o receptador conseguiu fugir correndo. O suspeito que realizava a entrega tentou se desvencilhar do material ilícito, escondendo uma sacola junto à base de um poste.

Durante a abordagem os militares localizaram 9 pinos de substância análoga à cocaína; 5 pedras de substância análoga ao crack e R$ 90,00 em dinheiro.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e conduzido junto com todo o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil de Viçosa. Em nota, a Polícia Militar reforçou o seu compromisso contínuo com o enfrentamento firme ao tráfico ilícito de drogas, a prevenção de crimes na região e a preservação da ordem pública e da segurança da população mineira.