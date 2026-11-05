A contagem regressiva para a folia em Matias Barbosa já começou. A Prefeitura Municipal promove, neste sábado (7), o tradicional Grito de Carnaval, evento que marca a abertura oficial das festividades pré-carnavalescas no município. A celebração reúne moradores e visitantes em uma noite repleta de samba, apresentação de blocos e valorização da cultura local. O evento acontece a partir das 19h, na Praça Peter Birkeland, com entrada gratuita.

O grande destaque da programação é a eleição e coroação da Corte do Carnaval, onde são escolhidos o Rei Momo, a Rainha e a Princesa da folia. Os vencedores assumem a responsabilidade de representar o espírito carnavalesco da cidade durante todo o período festivo, recebendo a chave simbólica do município e premiações oferecidas em parceria com o comércio local.

Além do concurso da corte, a festa conta com atrações musicais ao vivo, incluindo grupos de samba regionais e ritmistas locais, garantindo o clima de celebração para todas as idades.

A administração municipal destaca que o evento preparatório busca incentivar a participação dos blocos de rua, fomentar o turismo e aquecer a economia da cidade. A estrutura conta com apoio de segurança, equipes de saúde e organização de trânsito nas imediações do evento para garantir o bem-estar dos foliões.