O sistema de pedágio eletrônico Free Flow começa a cobrar tarifas na BR-040, em Simão Pereira (MG), na próxima segunda-feira (16). Instalado no km 831, o modelo permite que os veículos passem pelo pórtico sem precisar parar em cabines ou enfrentar cancelas. Os motoristas devem ficar atentos às formas de pagamento e aos prazos para evitar penalidades. O valor do pedágio é de R$21,00 para carros de passeio.

A identificação dos veículos é feita automaticamente por câmeras e sensores instalados na estrutura. Para quem utiliza TAG válida, a cobrança ocorre diretamente pela operadora do dispositivo, conforme as condições contratadas e os descontos previstos para essa modalidade, como o Desconto de Usuário Frequente (DUF) e o Desconto Básico de Tarifa (DBT).

Já os motoristas que não possuem TAG precisam consultar a passagem e realizar o pagamento posteriormente, utilizando a placa do veículo.

Como consultar e pagar a tarifa

Quem passar pelo pórtico sem TAG terá até 30 dias, contados a partir da data da passagem, para quitar o valor. A consulta e o pagamento poderão ser feitos pelo site ou aplicativo da concessionária Elovias, por meio de Pix ou cartões de crédito e débito.

Também será possível pagar nos totens de autoatendimento instalados nas bases operacionais da concessionária ou em dinheiro na cabine de pedágio convencional mais próxima.

O não pagamento dentro do prazo estabelecido poderá resultar na aplicação das penalidades previstas na legislação de trânsito.

A Elovias orienta os motoristas a utilizarem os canais oficiais da concessionária para consultar as passagens, efetuar pagamentos e obter informações sobre o funcionamento do sistema.

Tags:

Free flow | Pedágio