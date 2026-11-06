Um homem foi preso em flagrante por tráfico ilícito de drogas na manhã de quinta-feira (5), na Rua São Pedro, no bairro Bom Jesus, em Viçosa. Durante a ação, a Polícia Militar apreendeu porções de cocaína, crack e maconha, além de comprimidos de ecstasy, um celular e R$150 em dinheiro.

De acordo com a PM, os militares realizavam patrulhamento preventivo em uma região conhecida por denúncias relacionadas ao comércio de drogas quando perceberam que um homem entrava repetidamente em um escadão e se abaixava entre arbustos e entulhos.

Os policiais realizaram a abordagem e, durante a busca pessoal, encontraram um aparelho celular e dinheiro. Na sequência, fizeram uma varredura no local onde o suspeito havia sido visto e localizaram diversas substâncias entorpecentes, acondicionadas para comercialização.

Ao todo, foram apreendidos 28 pinos grandes e 20 pinos pequenos de substância semelhante à cocaína, além de 15 papelotes da mesma droga. Também foram encontrados nove comprimidos semelhantes a MDMA (ecstasy), 17 buchas de substância análoga à maconha e 47 pedras semelhantes ao crack.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido, para as providências legais.

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