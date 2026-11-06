Um menino de 2 anos foi transferido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Arnaldo Gavazza, em Ponte Nova, após uma televisão cair sobre sua cabeça em um acidente doméstico, em Raul Soares. O caso foi registrado nessa quinta-feira (5).

Segundo informações do SAMU, a família relatou que o aparelho atingiu a criança, que sofreu um traumatismo cranioencefálico (TCE) e apresentou hematoma subgaleal, além de seis episódios de vômito após o acidente.

Inicialmente, o menino foi encaminhado da Unidade Básica de Saúde (UBS) para o Hospital São Sebastião, em Raul Soares. Na unidade, ele passou por uma tomografia, que identificou uma fissura na região frontal da cabeça, na altura da testa.

Após a avaliação, a equipe do SAMU realizou a transferência da criança para o Hospital Arnaldo Gavazza, em Ponte Nova. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do menino.

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