O que começou como o registro de um assalto à mão armada nesta sexta-feira (6) terminou como falsa comunicação de crime. Uma investigação rápida da Polícia Militar desmontou a versão de um homem de 60 anos, que admitiu ter inventado o crime para ocultar problemas financeiros.

A suposta vítima relatou ter realizado o saque de R$ 1.890,00 em uma agência bancária da cidade. Pouco tempo depois, ele teria sido abordado por um motociclista que, armado com uma faca, o teria ameaçado e levado todo o dinheiro.

Contradições e imagens de segurança

Para apurar os detalhes da ocorrência, as equipes acionaram o Serviço de Inteligência da PMMG. Os policiais realizaram o levantamento e a análise de imagens de circuitos de segurança ao longo do trajeto indicado pelo comunicante.

O trabalho de monitoramento revelou que a versão não sustentava a realidade. O homem confessou a farsa e admitiu ter criado a história para conseguir fazer um boletim de ocorrência e justificar aos proprietários o atraso no pagamento do aluguel de sua residência.

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) . O autor assinou o documento e assumiu o compromisso de comparecer perante o Juizado Especial Criminal de Conselheiro Lafaiete para responder pelos seus atos.