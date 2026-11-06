A agilidade e a precisão no atendimento pré-hospitalar fizeram a diferença em uma ocorrência de urgência médica nesta sexta-feira (06).

A atuação conjunta e integrada entre a regulação do SAMU 192–CISDESTE, equipes terrestres e os militares da 6ª Companhia Especial de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar garantiu a transferência bem-sucedida de um paciente de 60 anos, diagnosticado com infarto agudo do miocárdio, de Além Paraíba para o Hospital Prontocor, em Muriaé.

O Tempo como fator decisivo



A integração entre o suporte terrestre e o aeromédico garantiu um ganho de tempo crucial para o tratamento cardiológico:

Trajeto Aéreo (Arcanjo): cerca de 23 minutos

Estimativa Terrestre (USA): aproximadamente 2 horas e 5 minutos

O sucesso da missão refletiuo trabalho preventivo da regulação médica e da logística entre os hospitais. Para o SAMU 192–CISDESTE e seus parceiros, a atuação coordenada visa superar distâncias geográficas e garantir atendimento rápido e especializado à população.