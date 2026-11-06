Uma operação da Polícia Civil deflagrada nesta sexta-feira (6) resultou na prisão em flagrante de um homem de 41 anos suspeito de comandar um esquema de agiotagem, extorsão e lavagem de dinheiro no município. A ação coordenada pelo delegado Glaydson Ferreira policial revelou uma prática ilegal, que é a retenção de cartões do programa federal Bolsa Família como garantia para o pagamento de empréstimos com juros abusivos.

De acordo com as investigações, o suspeito aproveitava-se da vulnerabilidade financeira de famílias de baixa renda para impor taxas de juros muito acima dos limites legais permitidos. Como forma de assegurar o recebimento das dívidas, ele exigia que os devedores entregassem seus cartões bancários de benefícios sociais, privando os beneficiários de recursos essenciais para a própria subsistência.

Intimidação, ameaças e alto padrão



As autoridades informaram que o investigado não se limitava à cobrança financeira convencional. Durante as diligências, constatou-se que ele intimidava e ameaçava devedores para forçar os pagamentos.

Na residência e nos locais alvos da operação, os policiais civis apreenderam notas promissórias com taxas de juros abusivas; cartões bancários de beneficiários de programas sociais, incluindo do Bolsa Família; duas armas de fogo e diversas munições; um bastão de madeira, utilizado possivelmente para ameaças físicas e um veículo de luxo avaliado em cerca de R$ 390 mil, que reforça os indícios de lavagem de dinheiro e grande movimentação financeira ilícita.

Conexão com o tráfico de drogas

A Polícia Civil agora aprofunda as investigações para apurar se o esquema de agiotagem possui vínculos diretos com o tráfico de drogas na região do bairro Aeroporto, em Muriaé. A suspeita é de que o capital movimentado pelo suspeito possa ter origens ligadas a organizações criminosas locais ou servir para lavar dinheiro do tráfico.

As autoridades policiais seguem em diligências para identificar novas vítimas do esquema e esclarecer a participação de possíveis cúmplices na rede de empréstimos ilegais.

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