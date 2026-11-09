Um acidente de trânsito mobilizou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e equipes do SAMU no final da manhã deste domingo (8), por volta das 11h40, no KM 192 da BR-494, no município de São João del-Rei.

A batida seguida de capotamento envolveu uma caminhonete Ford Ranger prata e um VW Novo Gol branco. De acordo com as informações da PMRv, o Gol teria feito uma ultrapassagem proibida em um trecho de curva com faixa contínua e invadido a pista contrária, colidindo de frente contra a caminhonete, que seguia no sentido contrário da rodovia.

Além da manobra perigosa, os policiais militares rodoviários constataram durante a fiscalização que os dois pneus dianteiros do Gol estavam totalmente lisos, com desgaste na marca limite de segurança. O veículo foi autuado e retido no local.

Com o impacto, dois ocupantes da caminhonete sendo o motorista, de 54 anos, e uma passageira, de 39 anos sofreram ferimentos leves. Eles receberam os primeiros socorros da equipe do SAMU e foram encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei para atendimento médico.

No outro automóvel estavam o condutor, de 19 anos, e dois passageiros, de 20 e 21 anos. Todos os ocupantes do Gol relataram apenas dores pelo corpo e recusaram encaminhamento hospitalar. Ambos os motoristas passaram pelo teste do etilômetro que apontou resultado negativo para o consumo de álcool.

A Polícia Militar Rodoviária registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência, referente ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. O caso vai ser investigado.

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