Uma ação da Polícia Militar no bairro Vila Esperança, resultou na prisão em flagrante de quatro pessoas e na apreensão de drogas, dinheiro e uma munição de calibre restrito. A intervenção ocorreu em cumprimento a três mandados de busca e apreensão expedidos pela Comarca de Santos Dumont no final de semana.

Na primeira residência vistoriada, os agentes precisaram arrombar a entrada para ter acesso ao imóvel. Dentro do guarda-roupa de um dos quartos, foram encontrados R$ 900,00 em dinheiro, uma pedra de crack, dois celulares e uma munição calibre .50. Escondidos sob o forro de gesso da sala, as equipes localizaram meia barra, quatro tabletes e 25 buchas de maconha, além de dois papelotes de cocaína e sacos plásticos para embalagem de entorpecentes.

Em outro endereço alvo da operação, a porta também foi forçada após os moradores demorarem para atender a ordem de entrada. Nos fundos da casa e em uma área de mata nos arredores, foi recolhida uma bolsa contendo 13 buchas de maconha e mais embalagens plásticas.

Ao todo, quatro pessoas foram detidas, sendo um homem de 25 anos e três mulheres, de 31, 40 e 44 anos. O grupo foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, onde o caso foi registrado sob as acusações de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de munição de uso restrito.

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