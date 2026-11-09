Três veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Teixeiras, na Zona da Mata, foram atingidos por um incêndio na tarde do último sábado (07). O incidente ocorreu no pátio da garagem municipal, localizada na Rua Santa Tereza, no Centro da cidade, e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
Segundo informações da 10ª Companhia PM Independente, a corporação foi acionada assim que as chamas começaram a se alastrar no local. O Corpo de Bombeiros combateu o fogo e conseguiu controlar o incêndio antes que outros veículos ou estruturas fossem atingidos.
Durante as diligências para apurar a causa do incêndio, os militares identificaram um adolescente de 14 anos como o principal suspeito de ter provocado o ato. Na presença do seu responsável legal, o jovem confessou que utilizou álcool e palitos de fósforo para atear fogo em um dos automóveis, alastrando-se posteriormente para os outros dois veículos oficiais. No decorrer da ocorrência, os policiais também apreenderam uma faca.
O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de dano ao patrimônio público e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.
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