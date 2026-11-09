Um homem de 43 anos deu entrada na unidade de saúde municipal de Tiradentes na manhã de domingo (8), por volta das 10h15, após ser vítima de um atropelamento no Bairro Cuiabá.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar o caso e, durante os levantamentos, obteve acesso a imagens de segurança que indicaram que o condutor de um Kia Cerato de cor prata jogou o veículo intencionalmente contra a vítima.

O motorista, identificado como um homem de 28 anos, fugiu do local imediatamente após o impacto sem prestar qualquer tipo de assistência.

A vítima sofreu lesões em diversas partes do corpo e permaneceu sob cuidados médicos na unidade de saúde. Apesar das diligências efetuadas pelas equipes policiais para localizar o suspeito, ele não foi encontrado até o encerramento do boletim.

O caso foi repassado à Polícia Civil, que conduzirá as investigações sob a apuração dos crimes de tentativa de homicídio, abandono do local de acidente e omissão de socorro.

Tags:

motorista