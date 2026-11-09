Seis pessoas vinculadas ao Comando Vermelho foram condenadas a penas que, somadas, ultrapassam 135 anos de prisão em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira. Os réus foram responsabilizados por tráfico de drogas, utilização de imóvel para a venda de entorpecentes e participação em organização criminosa armada. As penas individuais variam de oito a 36 anos de reclusão, todas em regime inicial fechado. Os condenados já estão presos.

A sentença foi publicada no final de outubro de 2026. Além das penas de prisão, os seis deverão pagar R$500 mil por danos morais coletivos à sociedade de Visconde do Rio Branco.

A decisão também determinou o confisco do dinheiro, dos automóveis e das motocicletas apreendidos durante as investigações. Os bens serão leiloados, e os valores arrecadados serão destinados ao interesse público.

Um imóvel localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Visconde do Rio Branco, também foi confiscado e será levado a leilão. Segundo a sentença, a propriedade era utilizada como base operacional da organização criminosa e servia para a prática do tráfico de drogas.

A Operação Hércules X foi deflagrada em outubro de 2025 pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela 2ª Promotoria de Justiça de Visconde do Rio Branco, em conjunto com a Polícia Militar. A investigação teve como objetivo apurar e combater o avanço de facções ligadas ao Comando Vermelho na Zona da Mata mineira.

Segundo o promotor de Justiça Breno Costa da Silva Coelho, coordenador do Gaeco Zona da Mata, centenas de pessoas vinculadas ao crime organizado na região já foram presas. Ele afirmou que as forças de segurança continuarão atuando para aplicar a lei diante de ameaças criminosas.

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