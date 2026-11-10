Três homens, de 18, 25 e 36 anos, foram presos pela Polícia Militar na tarde dessa segunda-feira (9), em Conselheiro Lafaiete, após uma ocorrência envolvendo o furto de bicicletas e a tentativa de utilização de dinheiro falso. Durante a ação, duas bicicletas foram recuperadas e três cédulas falsas de R$100 foram apreendidas.

A ocorrência começou após o síndico de um prédio no bairro Parque dos Bandeirantes identificar, por meio de imagens de câmeras de segurança, que dois indivíduos haviam invadido o local durante a noite e furtado três bicicletas.

Após as buscas, os militares localizaram dois suspeitos, de 18 e 25 anos, que confessaram participação no furto. Com eles, foram recuperadas duas bicicletas, uma preta, da marca Caloi, e outra vermelha, da marca TSW. As vítimas são duas mulheres, de 30 e 36 anos.

Durante a ocorrência, os policiais também abordaram um terceiro homem, de 36 anos, suspeito de tentar realizar uma compra utilizando uma cédula falsa de R$100. Na abordagem, foram encontradas outras duas notas do mesmo valor, todas com indícios de falsificação.

Questionado pelos militares, ele afirmou ter recebido o dinheiro de um dos envolvidos no furto das bicicletas.

Os três homens foram presos em flagrante. Dois deles foram autuados por furto e o terceiro por suspeita de circulação de moeda falsa. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, junto com as bicicletas recuperadas, que seriam devolvidas às proprietárias, e as três cédulas apreendidas.

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