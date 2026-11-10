Após quase duas décadas de inatividade, o Aeroporto de Vargem Linda, localizado no município de Leopoldina, deu o pontapé inicial para a revitalização. A obra representa uma demanda histórica da Zona da Mata mineira e promete recolocar a cidade em uma posição de destaque logístico regional, impactando positivamente setores estratégicos como a economia, o turismo e a saúde.

Iniciadas oficialmente pela Prefeitura de Leopoldina, as intervenções buscam adequar o aeródromo aos padrões operacionais e de segurança exigidos pela aviação civil atual. O projeto de reabertura conta com aporte financeiro da ordem de R$ 4 milhões viabilizados pelo Governo do Estado, além de articulações conjuntas municipal, estadual e federal.

O aeroporto, situado a cerca de 15 quilômetros do centro urbano, atenderá não apenas Leopoldina, mas toda a microrregião circundante, abrangendo municípios vizinhos como Cataguases e Além Paraíba.

Impactos na economia, turismo e saúde

A ausência de modais de transporte aéreo eficientes representou um gargalo para a região ao longo dos últimos vinte anos. Com a reestruturação, o aeródromo estará apto a receber aviação executiva de pequeno e médio porte, que deve facilitar a chegada de empresários, investidores e executivos interessados no potencial econômico da região. Assim como táxis aéreos e helicópteros, ampliando a flexibilidade de transporte rápido e início de atendimentos médicos de urgência, auxiliando o socorro rápido em situações críticas de saúde.

Além disso, o setor turístico ganha fôlego novo. A facilidade de acesso aéreo otimiza a atração de visitantes para polos culturais, gastronômicos e históricos do entorno, impulsionando a rede hoteleira, o comércio local e a prestação de serviços.

Expectativa e próximos passos

A assinatura da ordem de serviço e o início físico das obras marcam o fim de um longo período de abandono da infraestrutura. A gestão municipal reforça que a iniciativa faz parte de um plano integrado para estruturar Leopoldina para o futuro, conectando a cidade de forma ágil com os principais centros do estado e do país.

Com os recursos garantidos e as equipes em campo, a população da Zona da Mata acompanha de perto a transformação, na expectativa de ver, em breve, o aeroporto municipal novamente pronto para decolar.

Tags:

Aeroporto | Aviação | Economia