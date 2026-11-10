A Prefeitura de Muriaé abriu inscrições abertas para as últimas vagas em cinco capacitações gratuitas. As oportunidades são oferecidas no Centro de Treinamento Profissional (CTP) nas áreas de informática, estética, cuidados e serviços.

Os cursos são presenciais, contam com material didático incluso e têm vagas limitadas, que são preenchidas por ordem de chegada.

Opções de cursos e prazos

Excel – Recursos Avançados: Inscrições até 19 de novembro (para maiores de 14 anos).

Cuidador Infantil: Inscrições até 19 de novembro (para maiores de 16 anos com ensino fundamental completo).

Costura em Malharia: Últimas vagas remanescentes (para maiores de 16 anos com pré-requisito na área de costura).

Corte e Finalização em Cabelos Crespos e Cacheados: Inscrições até 19 de novembro (para maiores de 15 anos).

Técnicas de Depilação: Inscrições até 19 de novembro (para maiores de 15 anos).

Como se inscrever

Os interessados devem comparecer presencialmente ao CTP (Centro de Treinamento Profissional), localizado na Rua Itagiba de Oliveira, nº 410, no bairro Barra (após a UPA e ao lado do CRAS Barra), levando documentos pessoais (RG e CPF) e os comprovantes específicos exigidos para cada modalidade.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (32) 2020-8113 e (32) 98831-6390. A iniciativa é fruto de uma parceria que envolve o município, o Senac, o Sistema Fecomércio MG e entidades locais.

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