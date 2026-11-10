Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar terminou com a prisão em flagrante de um homem nesta terça-feira (10), durante a Operação Scutum Innocentiae de combate a crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A manobra foi realizada no município de Piranga, na Zona da Mata mineira.

A ofensiva policial cumpriu dois mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça, após o levantamento de informações sobre supostos delitos cometidos na zona rural da cidade.

Durante as diligências no primeiro imóvel alvo, as equipes policiais apreenderam diversos aparelhos celulares e dispositivos de armazenamento digital. Uma análise preliminar autorizada judicialmente revelou a presença de imagens de conteúdo íntimo envolvendo adolescentes, além de registros de conversas em aplicativos de mensagens que comprometeram o investigado, culminando em sua prisão em flagrante.

No mesmo local, os agentes recolheram armas de pressão, respectivas munições e a quantia de R$ 10.482,00 em espécie.

Em um segundo endereço fiscalizado pela operação, um pen drive também foi apreendido. A verificação prévia do material apontou a existência de mídias com conteúdo íntimo de mulheres, algumas com características aparentes de menoridade, cuja confirmação etária exata dependerá de exames periciais complementares.

Compromisso com a proteção infantil

O nome da operação, Scutum Innocentiae, faz referência a expressão em latim que significa "escudo da inocência", simboliza o firme posicionamento das forças de segurança de Minas Gerais na defesa intransigente dos direitos fundamentais da infância e da juventude, bem como no rigoroso enfrentamento a qualquer forma de violência sexual infantojuvenil.

Os dispositivos e mídias apreendidos agora seguem para o núcleo de perícia técnica para exames aprofundados. As investigações da Polícia Civil continuam.

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