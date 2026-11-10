Um acidente envolvendo uma carreta mobilizou equipes de resgate nesta terça-feira, 10 de novembro, na rodovia MG-265 em Ubá. Por volta das 8h o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio à Unidade de Suporte Básico do SAMU.

Ao chegarem ao trecho indicado, os bombeiros foram informados de que o condutor do veículo havia parado em uma área de difícil acesso em decorrência do acidente.

Antes da chegada da guarnição dos bombeiros ao ponto exato do veículo, a vítima já havia sido resgatada por uma força-tarefa composta pelos socorristas do SAMU, policiais militares e populares que passavam pelo local e auxiliaram na remoção da área íngreme. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda na rodovia e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da região. O estado de saúde e a identidade da vítima não foram divulgados.

FOTO: Corpo de Bombeiros - Motorista foi socorrido por populares, Samu e PM

Como medida preventiva padrão para evitar vazamento de combustível, curtos-circuitos ou eventuais princípios de incêndio no veículo acidentado, a equipe fez o desligamento dos cabos da bateria da carreta, neutralizando os riscos de novos acidentes na pista.

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