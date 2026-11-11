Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante na noite desta terça-feira (10) por vender bebida alcoólica a um adolescente de 17 anos em um estabelecimento na Rua Monsenhor Barreto, no bairro Sion, em Conselheiro Lafaiete. A ocorrência foi registrada durante a Operação Guardião da Ordem, realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em conjunto com a Fiscalização de Posturas do município.

Durante a fiscalização, os militares encontraram o adolescente consumindo uma bebida preparada com whisky, gelo e energético, conhecida como “copão”. Questionado, ele informou que havia comprado a bebida no próprio estabelecimento.

A responsável pelo local recebeu voz de prisão em flagrante pela comercialização de bebida alcoólica a menor de 18 anos, conduta prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Além da irregularidade, os fiscais constataram que o estabelecimento não possuía alvará de funcionamento e não tinha placa informando a proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores de idade. A responsável foi notificada administrativamente pela falta do documento.

A mãe do adolescente foi acionada e acompanhou os procedimentos. O menor e a mulher foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, apresentados à Polícia Civil.

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