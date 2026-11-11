Um homem de 24 anos e uma mulher de 26 foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico na noite dessa terça-feira (10), no Bairro Caiçaras, em Barbacena. A ocorrência começou após uma denúncia anônima informar que o homem iria ao local de motocicleta para buscar entorpecentes.

Segundo a Polícia Militar, os militares monitoraram o endereço e viram o suspeito receber uma sacola das mãos da mulher. Ao receber ordem de parada, ele fugiu em alta velocidade, realizando manobras perigosas. Durante a fuga, perdeu o controle da motocicleta e caiu, mas continuou tentando escapar a pé, depois de arremessar a sacola na via pública.

Após acompanhamento, o homem resistiu à abordagem, mas foi contido e algemado pelos policiais. Na sacola dispensada, foram encontradas duas pedras brutas de crack, uma porção de pasta base de cocaína, uma porção de haxixe e flores de maconha, além de uma balança de precisão, materiais utilizados para embalar drogas e uma faca.

Na sequência, os militares foram até a residência da mulher. Ela informou que havia entregado a sacola a pedido do ex-namorado. Com o auxílio do cão farejador Kovid, outra porção de maconha foi localizada na garagem do imóvel.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e direção perigosa. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos. A motocicleta também foi removida.

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