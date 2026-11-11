Estão abertas as inscrições no Sistema Unificado de Cadastro Escolar e Matrícula (SUCEM) para estudantes que pretendem ingressar nas redes pública municipal e estadual de Santos Dumont no ano letivo de 2027. O processo é destinado aos ensinos Fundamental e Médio.

Quem precisa se cadastrar:

Alunos que vão ingressar no 1º ano do Ensino Fundamental;

Estudantes vindos da rede privada ou de outras cidades/estados;

Alunos de escolas públicas que não oferecem a continuidade da série seguinte;

Quem deseja retornar aos estudos, inclusive na Educação de Jovens e Adultos (EJA);

Estudantes que perderam o prazo de renovação automática da matrícula.

Como se inscrever

A inscrição deve ser feita online pelo portal oficial do SUCEM. É necessário ter em mãos o CPF do estudante, RG e CPF do responsável, além de comprovante de residência atualizado.

Para as famílias que não têm acesso à internet, a Prefeitura disponibiliza suporte presencial na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida Getúlio Vargas, 563 – Centro e nas escolas estaduais da cidade.

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