Dois homens foram presos pela Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira (11), durante uma ocorrência de furto e receptação no Bairro Ponte Chave, em Carandaí. Um dos suspeitos tentou escapar dos policiais pulando muros de residências, mas acabou encontrado escondido debaixo de uma cama em um imóvel.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência começou após o furto de um celular em um estabelecimento comercial na Avenida Francisco do Carmo. Com as características do suspeito, os policias iniciaram buscas pela região. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem fugiu e entrou em uma residência, onde tentou se esconder.

Durante a abordagem, os militares encontraram um aparelho Samsung A13. O celular furtado no comércio, um Xiaomi Redmi, também foi recuperado depois que o suspeito indicou que havia escondido o telefone no quintal do imóvel.

As diligências apontaram que o Samsung A13 também era produto de furto, registrado anteriormente em Ouro Preto. A informação foi confirmada após consulta aos sistemas policiais e contato com a vítima, que reconheceu o aparelho.

Um homem de 25 anos foi preso por furto, enquanto uma mulher de 36 anos foi detida por receptação. Os dois foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, apresentados à Polícia Civil, junto com os celulares apreendidos.

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