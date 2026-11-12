Uma mulher de 37 anos foi transferida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), em Juiz de Fora, após cair de um barranco de aproximadamente quatro metros de altura, em Bom Jardim de Minas, na noite dessa quarta-feira (11).

De acordo com informações do Samu, a mulher, inicialmente atendida no Hospital Municipal de Bom Jardim de Minas, apresentava hematoma na região do olho esquerdo, ferimento na orelha esquerda e quadro de confusão.

Após a realização de exames de raio-X, foram identificadas fraturas no nariz, na mandíbula, na clavícula esquerda e em costelas do lado esquerdo do corpo.

Diante da gravidade das lesões, ela foi transferida pelo Samu para o HPS, em Juiz de Fora. Não foram informadas as circunstâncias da queda.