A Polícia Militar apreendeu dezenas de porções de cocaína, dinheiro e um celular durante uma operação contra o tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira (11), no bairro João Brás, em Viçosa, na Zona da Mata mineira. O suspeito que estava no local conseguiu escapar.

A ação da 10ª Companhia PM Independente ocorreu na Rua Pero Vaz de Caminha, após denúncias apontarem que um imóvel desabitado estava sendo usado como ponto de venda de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da viatura, um homem que estava dentro da casa usou um sofá para bloquear a entrada e fugiu antes que os militares conseguissem fazer a abordagem.

A equipe policial conseguiu entrar no imóvel e, durante as buscas, encontrou 34 pinos grandes e 31 recipientes do tipo "baldinho" com substância semelhante à cocaína, além de R$ 255 em dinheiro e um telefone celular.

Todo o material foi recolhido e encaminhado para a delegacia. Até o fechamento desta ocorrência, o responsável pelas drogas não havia sido localizado.