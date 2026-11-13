Dois homens foram presos pela Polícia Militar suspeitos de provocar danos em imóveis durante o período noturno, incluindo a fachada de uma capela mortuária municipal em Matias Barbosa. Um dos envolvidos era assessor do gabinete da vereadora de Juiz de Fora e deputada estadual eleita por Minas Gerais, Roberta Lopes, e foi desligado da equipe após a ocorrência, conforme comunicado divulgado pela parlamentar nesta quinta-feira (12).

Segundo a Polícia Militar, após o registro das ocorrências, os militares analisaram imagens de câmeras de videomonitoramento e conseguiram identificar o veículo que teria sido utilizado pelos envolvidos.

Com o apoio de equipes policiais de Juiz de Fora, os suspeitos foram localizados e abordados. Durante a ação, um deles admitiu que conduzia o veículo no momento dos fatos, enquanto o outro assumiu a autoria dos disparos que atingiram os imóveis.

De acordo com a PM, os disparos foram realizados com um revólver de pressão, movido a gás carbônico (CO?), que utiliza projéteis metálicos. Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais e as informações levantadas durante a ocorrência.

Posicionamento de Roberta Lopes

Em nota à imprensa, Roberta Lopes afirmou que foi surpreendida com a informação de que um então assessor de seu gabinete havia sido autuado por participação em atos de depredação do patrimônio público.

A parlamentar declarou ser contrária a qualquer tipo de depredação, tanto de bens públicos quanto privados, e também condenou os episódios registrados na Avenida Paulista, em 11 de outubro, durante uma manifestação em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No posicionamento, Roberta também mencionou o Projeto de Lei nº 388/2025, de sua autoria, que estabelece multa administrativa para pessoas flagradas depredando bens públicos ou privados no município de Juiz de Fora. Segundo ela, a proposta foi aprovada, mas acabou sendo integralmente vetada pela administração municipal.

A vereadora acrescentou que o suspeito não faz mais parte da equipe de seu gabinete e afirmou que as ações individuais dele devem ser responsabilizadas de acordo com os atos praticados, incluindo o ressarcimento dos danos causados.

Ao final da nota, Roberta Lopes informou que aguarda mais informações oficiais e que poderá voltar a se manifestar caso necessário.

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