Um homem de 29 anos foi preso preventivamente suspeito de feminicídio contra a companheira, de 21 anos, desaparecida desde 29 de junho de 2026. Durante as investigações, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontrou restos mortais e roupas íntimas femininas em uma propriedade rural de Ervália. O material pode pertencer à jovem, mas a identificação ainda depende de exames periciais.

A prisão e a localização dos restos mortais ocorreram na última sexta-feira (6). Segundo a Polícia Civil, os elementos reunidos durante a investigação indicam uma possível relação entre o material encontrado e o desaparecimento da mulher.

A perícia oficial esteve na propriedade rural e realizou os procedimentos técnicos necessários. Os restos mortais foram recolhidos e encaminhados para exames de identificação.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do possível crime. Até a confirmação da identidade por meio dos exames, não é possível afirmar que os restos mortais encontrados sejam da jovem desaparecida.

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