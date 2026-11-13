Um homem de 42 anos foi assassinado a tiros na tarde desta quinta-feira (12), na zona rural de Fervedouro, na Zona da Mata mineira. O crime aconteceu por volta das 17h10, na localidade conhecida como Morro da Braúna, nas proximidades da Fazenda Santa Cruz.

De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima já caída ao solo, ao lado de uma motocicleta modelo Honda Pop. O homem apresentava ferimentos provocados por tiros nas regiões da cabeça e do tórax.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi mobilizada para prestar socorro, mas apenas pôde constatar o óbito da vítima ainda no local.

Testemunhas relataram aos militares terem ouvido cerca de cinco estampidos de arma de fogo. Logo após os disparos, dois suspeitos foram vistos deixando a cena do crime em alta velocidade em uma motocicleta de cor vermelha e de maior porte, seguindo em direção ao distrito de São Pedro do Glória.

Investigação e rastreamento

A perícia técnica da Polícia Civil compareceu ao Morro da Braúna para realizar os levantamentos iniciais que vão auxiliar na investigação, liberando o corpo posteriormente para o Instituto Médico Legal (IML).

Logo após o registro da ocorrência, policiais militares de Fervedouro, com o apoio da Patrulha Rural de Divino, iniciaram um intenso rastreamento pelas estradas vicinais e comunidades vizinhas na tentativa de localizar a dupla.

Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido preso ou identificado. A motivação do homicídio ainda é desconhecida e o caso será investigado pela Polícia Civil. Denúncias anônimas que possam ajudar a elucidar o crime podem ser feitas pelos telefones 181 que é o Disque Denúncia Unificado ou 190, telefone da Polícia Militar.

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