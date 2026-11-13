A Polícia Militar apreendeu 18 munições intactas de calibre .380 e um carregador alongado de pistola Glock, calibre 9mm, na manhã desta sexta-feira (13), no bairro Porto, em Muriaé. A apreensão ocorreu por volta das 8h30, durante o desdobramento de uma operação policial iniciada na quinta-feira (12).

De acordo com a PM, as diligências tiveram início após levantamentos apontarem que um jovem de 19 anos, que já havia sido preso na véspera, estaria escondendo uma arma de fogo pertencente a outro indivíduo, de 24 anos. Com base nas informações, os militares foram até a residência do rapaz detido, onde foram recebidos pela mãe dele, que autorizou a entrada e o acompanhamento das buscas no imóvel.

Durante a vistoria no quarto do suspeito, os policiais encontraram o carregador alongado de 9mm municiado com os 18 cartuchos de calibre .380 escondido no interior de um guarda-roupa. Apesar da denúncia inicial mencionar uma arma de fogo, o armamento não foi encontrado na casa, assim como nenhum outro material ilícito.

Equipes realizaram rastreamentos para localizar o segundo envolvido, de 24 anos, apontado como o proprietário do material, mas ele não foi encontrado até o encerramento da ocorrência. O carregador e as munições apreendidas foram recolhidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Muriaé, onde o caso segue sob investigação.

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