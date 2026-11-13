Um homem de 31 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (13), suspeito de furtar dinheiro de um bar no Centro de Patrocínio do Muriaé. O crime ocorreu por volta de 0h30, em um estabelecimento situado na Avenida Coronel Telêmaco Pompeu.

De acordo com o registro policial, uma equipe realizava patrulhamento preventivo pela região central quando foi abordada pela vítima e por uma testemunha. Elas relataram que o suspeito havia aproveitado um momento de distração no atendimento para abrir o caixa do comércio, subtrair cerca de R$ 80,00 em espécie e fugir logo em seguida.

Com base nas características físicas e nas informações repassadas sobre o trajeto de fuga, os militares iniciaram um rastreamento imediato pelas imediações e conseguiram localizar e abordar o suspeito pouco tempo depois.

Segundo a Polícia Militar, o homem de 31 anos já é conhecido no meio policial e acumula diversas passagens anteriores pelo crime de furto. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de plantão, onde ficou à disposição da Justiça.

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