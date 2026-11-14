O uso de tecnologia aliado ao policiamento ostensivo resultou em uma queda de 40% no número de mortes nas rodovias da região do Campo das Vertentes, em Minas. Os dados constam em um balanço divulgado pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), responsável pelas rodovias estaduais e federais delegadas da área.

De acordo com o levantamento, extraído do Sistema de Informações Gerenciais e Operacionais da PM, a região também registrou uma redução de 6,86% nos acidentes com vítimas. Outro destaque apontado pela corporação é que, durante todo o mês de outubro de 2026, não houve registro de óbitos em sinistros de trânsito na área de atuação do 3º Pelotão de Polícia Rodoviária, sediado em Barbacena.

Tecnologia nas estradas

Segundo a corporação, os resultados são reflexo da intensificação das operações preventivas e da incorporação de novos equipamentos na rotina de fiscalização. Atualmente, as equipes utilizam radares móveis e drones para monitorar trechos considerados críticos.

FOTO: PMRV - Tecnologia auxilia na fiscalização das rodovias

O monitoramento aéreo e eletrônico permite que os militares identifiquem infrações à distância e direcionem as abordagens para os locais e horários com maior índice de risco. O foco principal das ações tem sido o combate às duas principais causas de acidentes graves na região. como o excesso de velocidade e as ultrapassagens em locais proibidos.

Além da fiscalização rigorosa e do aparato tecnológico, a Polícia Militar Rodoviária destaca que o trabalho é complementado por blitzes educativas e presença constante nas vias, com o objetivo de conscientizar os motoristas e aumentar a segurança viária para quem trafega pelo Campo das Vertentes.