Um homem, de 50 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munições durante uma operação da Polícia Militar na tarde desta sexta-feira (13), em Muriaé, na Zona da Mata. A ação ocorreu por volta das 16h no Bairro Santa Terezinha.

Os militares cumpriram mandados de busca e apreensão em imóveis ligados ao suspeito, localizados nas ruas Miraí e Coimbra. As ordens judiciais foram expedidas após denúncias apontarem o envolvimento do investigado com a comercialização de entorpecentes na região.

Durante as vistorias nos endereços, os policiais encontraram um grande volume de material bélico. Ao todo, foram apreendidas 108 munições intactas de quatro calibres diferentes: 55 munições de calibre .38; 27 munições de calibre 9mm; 21 munições de calibre .380 e 5 munições de calibre 12.

Além das munições, a equipe policial recolheu um tablete de substância semelhante à maconha, três balanças de precisão, diversas embalagens utilizadas para preparar e fracionar drogas, um aparelho celular e R$ 1.463,00 em dinheiro.

Diante do flagrante, o suspeito foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Muriaé, juntamente com todo o material apreendido.