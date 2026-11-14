A Polícia Militar (PM) apreendeu 16 máquinas caça-níqueis e desarticulou dois pontos de exploração de jogos de azar e jogo do bicho em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais. As abordagens aconteceram entre o fim da tarde e o início da noite desta sexta-feira (13), durante a "Operação Guardião da Ordem".

De acordo com a corporação, os militares fiscalizaram dois estabelecimentos comerciais suspeitos de manter apostas ilegais. Ao todo, além dos equipamentos eletrônicos, foram recolhidos R$ 404 em dinheiro, cadernos, comprovantes e anotações utilizadas para o controle das apostas.

FOTO: PMMG -

No Bairro Angélica (Alameda Juca Maia) foram apreendidos nove máquinas caça-níqueis, R$ 384 em dinheiro e materiais ligados ao jogo do bicho. Já no Bairro Santa Matilde (Avenida Santa Matilde), foram apreendidos sete máquinas caça-níqueis, R$ 20 em espécie e anotações referentes às apostas.

Responsabilização

Segundo a PM, os responsáveis pelos dois imóveis, dois homens, de 67 e 43 anos, foram identificados no local e autuados pela prática de contravenção penal relacionada à exploração de jogos de azar. Por se tratar de uma infração de menor potencial ofensivo, a dupla assinou um termo de compromisso para comparecer posteriormente ao Juizado Especial Criminal e foi liberada.

Todo o material recolhido foi encaminhado às autoridades competentes para as demais providências legais.