Um motorista de 41 anos foi preso na manhã de sábado (14), durante uma operação de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, no município de Leopoldina, na Zona da Mata mineira. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça em decorrência do não pagamento de pensão alimentícia, com um débito de R$ 1.100.

De acordo com as informações divulgadas pela PRF, a equipe fazia fiscalizações de rotina no km 784 da rodovia federal quando deu ordem de parada ao condutor. O homem realizava uma viagem cruzando a divisa de estados, tendo saído de Duque de Caxias (RJ) com destino final a Muriaé (MG).

Durante a checagem de rotina nos sistemas integrados de segurança pública, os agentes constataram a existência da ordem judicial de prisão civil em aberto por falta de pagamento de pensão. Além da pendência, os policiais descobriram que o automóvel conduzido pelo suspeito estava com o licenciamento atrasado desde 2022, o que motivou também o recolhimento do veículo.

Após a confirmação do mandado no local da abordagem, o motorista foi detido pelos policiais rodoviários federais e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Tags:

Alimentícia | BR | BR-116 | Em | leopoldina | Pensão | Pensão Alimentícia