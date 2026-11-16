O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou o afastamento cautelar do interventor responsável pela gestão do Hospital Policlínica, em Barbacena, e a retomada da administração pela Fundação IMAIP, entidade mantenedora da instituição. Para organizar o cumprimento da decisão, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) realizou uma reunião nesta sexta-feira (13), em sua sede.

O encontro reuniu representantes do Município, o interventor do hospital e o presidente do Conselho Curador da Fundação IMAIP. A reunião teve como objetivo formar uma equipe de transição da gestão hospitalar e alinhar as providências necessárias para que a fundação reassuma diretamente a administração, por meio de seus órgãos estatutários.

Segundo o MPMG, os participantes se comprometeram a conduzir a transição de forma organizada e cooperativa, com prioridade para a continuidade dos serviços de saúde e a segurança da assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

O trabalho conjunto também busca preservar o atendimento à população e garantir segurança aos funcionários, médicos e demais colaboradores durante o processo de mudança na administração.

Em razão do sigilo judicial, o Ministério Público informou que não fará comentários sobre o conteúdo das apurações neste momento.

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