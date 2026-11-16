Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde da última sexta-feira (13), durante uma ação da Polícia Militar no Centro de Santa Rita de Ibitipoca. Com base em denúncias, os militares localizaram 57 pedras de crack escondidas nas proximidades do local da abordagem.

Segundo a PM, o rapaz foi abordado durante patrulhamento por apresentar atitude suspeita. Na busca pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado. Durante a conversa com os policiais, ele informou que era de Ibertioga e havia chegado ao município em um veículo de aplicativo, acompanhado de um adolescente de 16 anos.

Os militares entraram em contato com a equipe policial de Ibertioga e receberam informações sobre denúncias envolvendo os dois por possível participação no tráfico de drogas. Durante buscas nas imediações da abordagem, os policiais encontraram seis invólucros plásticos próximos a um muro, contendo as 57 pedras de crack.

Ainda conforme a Polícia Militar, o jovem confessou ter comprado os entorpecentes para revendê-los em Ibertioga, juntamente com o adolescente. Em seguida, os policiais foram até a residência do suspeito, onde apreenderam uma bucha de maconha e o aparelho celular que estava com ele.

O jovem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão, em Barbacena, junto com os materiais apreendidos.

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