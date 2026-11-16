O sistema de pedágio eletrônico Free Flow começou a funcionar nesta segunda-feira (16) na BR-040, em Simão Pereira, na Zona da Mata mineira. Instalado no km 831, o pórtico substitui a antiga praça de pedágio localizada no km 819. O novo modelo permite a cobrança automática, sem cancelas e sem a necessidade de o motorista parar ou reduzir a velocidade.

A identificação dos veículos é feita por meio de uma tag eletrônica ou pela leitura da placa. Para quem já utiliza tag, a cobrança é realizada normalmente pelo dispositivo. Além disso, esse tipo de pagamento permite acesso ao Desconto Básico de Tarifa (DBT) e ao Desconto de Usuário Frequente (DUF), benefícios válidos para veículos das categorias 1, 3 e 5.

Os motoristas que não possuem tag são identificados pela placa e precisam realizar o pagamento posteriormente. Para carros de passeio, a tarifa integral é de R$21, sem acesso aos descontos oferecidos aos usuários de tag.

Como consultar e pagar a tarifa

A passagem de todos os veículos pelo pórtico fica registrada no site pedagioeletronico.elovias.com.br e no aplicativo da concessionária Elovias. Por esses canais, os motoristas podem consultar as passagens realizadas e efetuar o pagamento.

O aplicativo está disponível para celulares com sistema Android e iOS.

O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito pelo site, aplicativo ou totens de atendimento. Nos totens, também é possível pagar com cartão de débito. Quem preferir utilizar dinheiro deve procurar a cabine de pedágio mais próxima. Também são aceitas as tags ConectCar, Taggy, Veloe, Sem Parar e Move Mais.

Prazo para pagamento e multa

Os motoristas têm até 30 dias, contados a partir da passagem pelo pórtico, para quitar a tarifa. O não pagamento dentro do prazo pode resultar em multa, conforme a legislação vigente.

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