Duas mulheres, de 22 e 28 anos, foram presas em flagrante por tráfico de drogas na manhã de domingo (15), nas proximidades do Presídio de Conselheiro Lafaiete, no bairro Angélica. Segundo a Polícia Militar, elas foram abordadas durante uma operação que identificou uma tentativa de entrada de entorpecentes na unidade prisional.

De acordo com a PM, levantamentos de inteligência apontaram que as suspeitas estariam transportando drogas para o interior do presídio. Os policiais acompanharam a movimentação das mulheres nas proximidades da unidade e acionaram equipes para realizar a abordagem.

Durante as buscas, foram encontradas 72 buchas de maconha, parte delas acondicionada de forma a facilitar o transporte para dentro do presídio. Também foram apreendidas 28 unidades de uma substância semelhante a fumo, uma balança de precisão, dois celulares, uma tesoura, um rolo de plástico, preservativos e sacolas utilizadas para embalar materiais.

O veículo utilizado pelas mulheres também foi apreendido e encaminhado a um pátio credenciado.

As duas suspeitas foram conduzidas à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com os materiais recolhidos, para as providências legais.

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