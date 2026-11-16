Casais de Matias Barbosa têm a oportunidade de oficializar a união civil de forma totalmente gratuita, facilitando o acesso à regularização documental e celebrando o amor e a união familiar. A iniciativa é do Departamento de Promoção Social, que deu início a uma nova edição de uma das iniciativas voltadas para a cidadania e a garantia de direitos no município: o Casamento Comunitário 2026.

Para participar da iniciativa, os interessados devem preencher alguns requisitos socioeconômicos essenciais que garantem o foco do programa em apoiar as famílias que mais precisam. Entre as exigências estabelecidas pela organização estão:

Estar devidamente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Possuir renda familiar de até três salários mínimos;

Residir no município de Matias Barbosa;

Apresentar toda a documentação necessária exigida para a habilitação do casamento civil.

A ideia é contemplar 15 casais nesta edição, proporcionando não apenas a segurança jurídica que o matrimônio civil assegura, mas também um momento de valor simbólico e emocional para os noivos e seus familiares.

As inscrições serão realizadas nos dias 16, 17, 19 e 23 de novembro, no CRAS de Matias Barbosa, nos horários de 8h às 11h e de 12h às 16h. O atendimento será realizado na Rua José Mariano, nº 10, Centro.

Próximos Passos e Cerimônia

As datas das celebrações e dos trâmites cartorários são definidas de forma individualizada, conforme o agendamento prévio junto ao cartório competente.

O ponto alto da mobilização está agendado para o dia 16 de dezembro de 2026, quando ocorrerá a cerimônia de entrega dos documentos de oficialização das uniões, acompanhada de uma celebração especial organizada pela equipe da Promoção Social, com local e horário a serem divulgados em breve pela administração municipal.





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