A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas no bairro Capelinha, em Paula Cândido. A prisão aconteceu na noite de domingo (15).

Durante patrulhamento conjunto na Rua José Oliveira Duarte, equipes do Pelotão Tático Móvel e do policiamento local flagraram movimentação suspeita em um imóvel já denunciado pelo comércio de entorpecentes.

Na abordagem, os militares localizaram drogas e materiais ilícitos, parte deles dispensada em uma tubulação da residência. Foram apreendidos cinco pinos de cocaína, sete comprimidos de êxtase, seis pedras de crack, dois pés de maconha, três câmeras usadas para monitorar a chegada de policiais e pessoas consideradas suspeitas, anotações do tráfico, um celular danificado e R$ 245,00 em dinheiro.

O suspeito foi detido e encaminhado às autoridades.

Tags:

Drogas | PM | tráfico de drogas