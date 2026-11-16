O índice de infestação do Aedes aegypti mais que dobrou em Ubá em pouco mais de dois meses, saltando de 1,5% para 3,5%. O dado consta no quarto Levantamento de Índice Rápido (LIRAa) de 2026 e mantém o município em estado de alerta, na faixa de médio risco, justamente às vésperas do período mais quente e chuvoso do ano, cenário ideal para a explosão de casos de dengue, zika e chikungunya.

Durante a varredura, realizada entre os dias 3 e 6 de novembro, agentes de combate às endemias vistoriaram 2.979 imóveis em diferentes regiões da cidade. Além do Índice de Infestação Predial (IIP), o levantamento apontou um Índice de Breteau de 4,1, o que significa, na prática, que foram encontrados focos com larvas em uma proporção de cerca de quatro recipientes para cada grupo de 100 casas fiscalizadas.

Diferente de um boletim epidemiológico, o LIRAa funciona como um termômetro preventivo: ele não contabiliza moradores doentes, mas mapeia onde o mosquito está se reproduzindo antes que a transmissão saia do controle.

Atenção dentro de casa

E o problema, mais uma vez, está dentro de casa. A maior parte dos criadouros identificados pelos agentes se concentra em ambientes domésticos e quintais, em itens comuns do dia a dia, como pratos de vasos de plantas, garrafas, pneus descartados de forma irregular, calhas entupidas e caixas d'água mal vedadas.

Com a chegada das temperaturas mais altas e das chuvas típicas de fim de ano, quando encurtam o ciclo de vida do mosquito e aceleram sua proliferação, a vigilância sanitária alerta que apenas o trabalho dos agentes de campo não basta.

A orientação é que os moradores dediquem alguns minutos da semana para revisar os próprios quintais e eliminar qualquer acúmulo de água parada, principal barreira para evitar um novo surto na cidade.

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