Na madrugada de domingo (15), o veículo particular de um policial militar foi alvo de um incêndio criminoso na Rua Tenente Joaquim Pereira, no município de Recreio. De acordo com o levantamento policial, o ataque ocorreu por volta de 1h50 e teria sido motivado por retaliação a uma operação de fiscalização de trânsito realizada anteriormente na cidade, na qual o automóvel de um dos suspeitos foi removido por irregularidades administrativas e por o condutor não possuir habilitação.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os envolvidos se aproximaram da residência do militar e utilizaram combustível para atear fogo no carro. As chamas não se alastraram e o dano maior foi evitado graças à rápida ação de vizinhos, que perceberam a movimentação e alertaram o proprietário a tempo de conter o princípio de incêndio.

Ao iniciarem o turno de serviço seguinte, equipes da Polícia Militar deram sequência às diligências e levantamentos na região, conseguindo identificar, localizar e prender os dois autores do crime, um homem de 32 anos e uma mulher de 24.

Durante as buscas realizadas na operação, os militares também localizaram e recuperaram um aparelho de televisão que havia sido furtado. Os dois suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de plantão.

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