A Polícia Militar apreendeu dinheiro, cadernos de anotações, comprovantes de apostas e outros materiais relacionados à exploração de jogos de azar em dois bairros de Conselheiro Lafaiete, na tarde dessa segunda-feira (16). A ação fez parte da Operação Guardião da Ordem e fiscalizou estabelecimentos nos bairros Jardim América e São João.

Na Rua Pernambuco, no Jardim América, os militares encontraram indícios de exploração do jogo do bicho, bingo eletrônico e máquina caça-níquel. No local, foram apreendidos 12 cadernos de anotações, diversos comprovantes de apostas, fichas e chaves de máquina. Também foram recolhidos R$ 289 relacionados ao jogo do bicho e R$ 315 vinculados ao bingo eletrônico.

Segundo a PM, a máquina caça-níquel não pôde ser removida porque estava fixada à parede.

Em outra fiscalização, na Praça José Silvestre Freitas, no bairro São João, os policiais identificaram indícios da prática do jogo do bicho e apreenderam um caderno utilizado para registrar as apostas.

Os responsáveis pelos estabelecimentos foram identificados como uma mulher de 61 anos e um homem de 58 anos. Conforme a Polícia Militar, por se tratar, em tese, de contravenções penais de menor potencial ofensivo, os dois assumiram o compromisso de comparecer ao Juizado Especial Criminal. Não houve prisões em flagrante.

A operação integra as ações da Polícia Militar para fiscalizar atividades relacionadas aos jogos de azar e combater práticas ilegais no município.

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