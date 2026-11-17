Um entregador de marmitex, de 19 anos, foi assassinado a tiros na tarde desta segunda-feira (16) na região central de Santa Cruz de Minas, no Campo das Vertentes. De acordo com a Polícia Militar, o jovem utilizava uma motocicleta para o trabalho e foi até o endereço após receber uma solicitação de entrega, momento em que foi surpreendido e alvejado por vários disparos de arma de fogo.

As investigações preliminares apontam que o crime pode ter sido uma emboscada. No dia anterior, um pedido já havia sido enviado para o mesmo local, mas outro entregador esteve no endereço e não encontrou ninguém.

Ainda segundo a polícia, a vítima possuía diversas passagens criminais, incluindo registros por homicídio, roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de arma, lesão corporal e dano. Em outubro deste ano, ele também havia sido apontado como suspeito de disparar armas em via pública na Praça Santa Terezinha, em São João del-Rei.

A Polícia Militar realizou os levantamentos iniciais no local, e o caso agora segue sob investigação da Polícia Civil para esclarecer a autoria, a motivação e as circunstâncias do homicídio.